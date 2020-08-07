Школьница впала в кому после поминок 

Несовершеннолетняя жительница Владивостока выпила успокоительное, потом водку на поминках и впала в кому. Об этом сообщает Vl.ru.

Вчера собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что в середине июля 14-летняя девушка в ходе поминок в память скончавшегося знакомого выпила несколько рюмок водки в районе маяка в микрорайоне Эгершельде и потеряла сознание.

Ее друзья вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Врачи госпитализировали девушку в состоянии комы во Владивостокскую клиническую больницу (ВКБ) №2. Там они оказали ей помощь и установили, что причиной недомогания стало то, что перед поминками девушка выпила несколько таблеток успокоительного препарата.

Медики сообщили о произошедшем в полицию. Ее сотрудники инициировали проведение проверки по данному факту. В ходе нее они в том числе намерены выяснить, кто продал несовершеннолетним алкогольный напиток.

В июле, как сообщал «Рамблер», 51-летний житель Москвы в ходе поминок в память своего отца на его могиле на Введенском кладбище выпил рюмку водки, упал, ударился головой и скончался.