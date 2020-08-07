В Москве загорелось здание ГИБДД 

Все новости на карте

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:01.

«Кременчугская улица, дом 21, произошло возгорание на крыше, предварительная площадь 10 кв. м», — пояснил представитель ведомства.

В свою очередь источник издания в экстренных службах отметил, что на крыше здания загорелся кондиционер, однако возгорание было оперативно ликвидировано.

По данным Telegram-канала LIFE SHOT, из здания, котором расположено отделение ГИБДД , были эвакуированы двадцать сотрудников.

«Рамблер» писал, что ранее в трехэтажном офисном здании в центре Москвы произошел пожар. В МЧС пояснили, что загорелась кровля на площади 200 кв. метров.