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В Москве загорелось здание ГИБДД 

Алиса Селезнёва и ещё 6 13 минут назад
В Москве загорелось здание ГИБДД
Фото: РИА Новости
Загорелась крыша трехэтажного здания на Кременчугской улице в Москве. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве пишет ТАСС.
По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 12:01.

«Кременчугская улица, дом 21, произошло возгорание на крыше, предварительная площадь 10 кв. м», — пояснил представитель ведомства.

В свою очередь источник издания в экстренных службах отметил, что на крыше здания загорелся кондиционер, однако возгорание было оперативно ликвидировано.
По данным Telegram-канала LIFE SHOT, из здания, котором расположено отделение ГИБДД, были эвакуированы двадцать сотрудников.
«Рамблер» писал, что ранее в трехэтажном офисном здании в центре Москвы произошел пожар. В МЧС пояснили, что загорелась кровля на площади 200 кв. метров.
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Происшествия , МЧС , ГИБДД , ИТАР-ТАСС , Москва
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