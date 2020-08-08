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Помощник президента Абхазии протаранил границу России на джипе 

Майк Габриелян и ещё 11 51 минуту назад
На границе России и Абхазии автомобиль протаранил ворота КПП. Инцидент произошёл близ Адлера. По данным телеграм-канала Baza, за рулем внедорожника находился помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба.
Иномарка Toyota Land Cruiser 200 с тонированными стеклами и дагестанскими номерами проигнорировала требования пограничников и скрылась в направлении Абхазии.
На видео видно, как джип сносит ограждение.
При этом пока неясно, кто виноват в конфликте. Сам Авидзба упрекает пограничников в предвзятости и нарушении международных норм — он показал им дипломатический паспорт.
Однако в погранслужбе сочли, что не могут выпустить политика из России: у него скопились долги по налогам и коммунальным платежам. Ахра пообещал все оплатить, но это не возымело действия: мужчина говорит, что его 5 часов держали на границе. В итоге нервы не выдержали, и он нажал на газ.

«Человек решил 5 часов мне мозги пролечить, продержать, ну и на 5-й час… Тем более моя машина досмотрена, все документы у меня, я сижу в своём транспортном средстве — я просто продолжил свой путь следования», — заявил Авидзба.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в 2014 году Авидзба отправился в Донецк, где воевал против киевских военных формирований на стороне ДНР. Он быстро выдвинулся, стал командиром батальона «Пятнашка», получил звание полковника ДНР и звезду Героя республики.
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Происшествия , Другое , Абхазия
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