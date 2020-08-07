Ночной бой в Ингушетии: двое убитых

Двое боевиков убиты в ходе перестрелки в Ингушетии, сообщают СМИ, еще один задержан. В Назрани сотрудники правоохранительных органов вступили в бой с неизвестными лицами. Был введен режим контртеррористической операции. По словам источника, ситуация может быть связана с недавним убийством росгвардейца.

В ночь на пятницу в Ингушетии произошло боестолкновение между силовиками и боевиками. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, в ходе перестрелки был ликвидирован один член бандподполья. Впоследствии число убитых террористов выросло до двух.

«Спецмероприятия в республике продолжаются», — отметил собеседник издания.

На территории Назрани и части Малгобекского района республики с позднего вечера четверга введен режим контртеррористической операции (КТО). Перестрелка шла возле железнодорожного вокзала по улице Победы. Темп огня очевидцы оценивали как «интенсивный».

Прилегающие к району боя улицы были перекрыты военными грузовиками «Урал». Доступ для местных жителей в район КТО был полностью ограничен, однако к 7 часам утра мск режим КТО был снят.

Спецоперация может быть связана с недавним убийством росгвардейца Увайса Алиева. 28 июля его автомобиль обстреляли в 300 метрах от федеральной трассы «Кавказ», старший лейтенант погиб, злоумышленники — трое человек — похитили его табельное оружие.

СМИ сообщали, что Алиева могли убить члены банды боевиков Аслана Бютукаева , которая скрывалась в лесах Сунженского района на границе с Чечней. Среди деревьев был найден блиндаж, который может принадлежать «бютукаевцам». Бютукаев — фигурант уголовного дела о теракте в аэропорту Домодедово , унесшем жизни 37 человек.

Российские силовики регулярно отчитываются о предотвращении терактов и уничтожении боевиков на Северном Кавказе. 22 июля в Кабардино-Балкарии

«В результате разведывательно-поисковых мероприятий четверо боевиков были обнаружены в горно-лесистой местности Чегемского района. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы», — говорится в сообщении ФСБ РФ.

Отметим, что ранее, 30 июня, во Владикавказе ФСБ предотвратила теракт, задержав сторонника ИГ — гражданина РФ 1990 года рождения. Он готовил взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) у одного из административных зданий столицы Северной Осетии — Алании. После этого он планировал уехать на Ближний Восток — воевать на стороне террористов, отметили в ФСБ. В тайнике исламиста обнаружили компоненты СВУ и переписку с членами ИГ из-за рубежа. Возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ «Участие в деятельности террористической организации», к нему планируют добавить обвинение по пункту «Покушение на теракт» той же статьи.

В апреле трое боевиков, готовивших взрывы различных зданий в Екатеринбурге, были убиты в перестрелке со спецназом ФСБ. В Чкаловском районе города в ночь на 30 апреля вводился режим контртеррористической операции (КТО), впоследствии он был снят.

«При оказании сопротивления преступники получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Свердловской области.

В спецслужбе отметили, что на месте, где прятались боевики, после боя были найдены самодельные взрывные устройства, несколько единиц огнестрельного оружия и боеприпасы.

Как заявил местным СМИ источник в правоохранительных органах, теракты готовили трое «нерусских мужчин», которые поселились в сторожке. По его словам, в здании они развернули «настоящий оружейный склад». Был также обнаружен перечень зданий Екатеринбурга, которые боевики хотели взорвать.

4 апреля в Мурманске сотрудники ФСБ России также обнаружили и в ходе перестрелки убили вооруженного боевика.

«При попытке задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа из пистолета и был нейтрализован», — сообщил официальный представитель Инфоцентра Национального антитеррористического комитета (НАК) России Александр Поляков.

На месте перестрелки силовики обнаружили самодельное взрывное устройство, которое было готово к применению, а также оружие и патроны к нему.