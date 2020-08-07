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Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП 

РИА Новости 2 часа назад
Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП
Фото: РИА Новости
Свидетель по делу Михаила Ефремова, сам едва не попавший в аварию тем вечером, по просьбе потерпевшей стороны объяснил, почему обматерил актера после ДТП, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Свидетель Роман Шрамко, выступавший перед столичным судом посредством видеоконференцсвязи из Железнодорожного районного суда города Симферополя, сообщил, что видел, как несколько человек помогали водителю попавшего в ДТП джипа покинуть автомобиль — им оказался Ефремов.
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский попросил Шрамко объяснить, какие слова он употребил в адрес Ефремова после аварии. Защитник артиста Эльман Пашаев всячески возражал из-за такого вопроса, просил оппонентов "не позориться", однако суд позволил ответить.
После этого Шрамко воспроизвел матерное слово и подобрал ему аналог.

"Ну как я его оскорбил? Человек меня чуть не убил. Если он бы в нас въехал, нас бы с Владом (товарищем и ещё одним свидетелем по делу — ред.) не было. Я ему и лично сказал, мол, ты нас чуть не убил, чуть не ушатал", — пояснил он.

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Комментарии
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , РИА Новости , Москва , Симферополь
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