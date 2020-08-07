Свидетель объяснил, почему обматерил Ефремова после ДТП 

"Ну как я его оскорбил? Человек меня чуть не убил. Если он бы в нас въехал, нас бы с Владом (товарищем и ещё одним свидетелем по делу — ред.) не было. Я ему и лично сказал, мол, ты нас чуть не убил, чуть не ушатал", — пояснил он.