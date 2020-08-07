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Ефремова рассмешили доводы о раздвоении его личности 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Ефремова рассмешили доводы о раздвоении его личности
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
В ходе слушаний по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова сторона потерпевших попросила вызвать экспертов, которые делали заключение о психическом состоянии актера. Об этом в пятницу, 7 августа, сообщает корреспондент «ВМ» с места событий.
По имеющимся данным, защита хочет, чтобы специалисты также дали показания, поскольку стабильность психики Ефремова вызывает вопросы. Сомнения возникли после того, как на заседании суда в четверг актер вдруг упомянул «какого-то мистера Хайда», что якобы говорит о раздвоении личности.
В ответ на это Ефремов рассмеялся.

— Они просто не читают книжки, — отметил он.

Его адвокат Эльман Пашаев заявил, что все это затевается ради хайпа и показухи.
Упомянув мистера Хайда, Ефремов сослался на сюжет готической повести Роберта Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», где зловещий двойник добропорядочного Джекила получает свободу действий в лице Хайда благодаря раздвоению личности, вызываемому синтезированным героем повести новым наркотиком.
Напомним, 8 июня на Садовом кольце в Москве Михаил Ефремов, находясь за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, водитель которой позже умер в больнице.
Проведенная экспертиза показала, что артист на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что актер в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Роберт Стивенсон
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