Попрыгавшие на мемориале Победы подростки попали на видео 

Полиция заинтересовалась роликом, на котором российские подростки попрыгали на мемориале Победы в Сочи . Видео опубликовал Telegram-канал «Туподар Краснодар ».

На кадрах две девушки запрыгивают на архитектурное сооружение, посвященное Победе в Великой Отечественной войне. Примечательно, что после того, как один из прохожих, заметивший «забавы» подростков, делает им замечание, юные нарушительницы отходят от обелиска.

Как сообщают СМИ, данный факт уже привлек внимание правоохранителей. Сейчас проводится проверка, личности несовершеннолетних, осквернивших памятник, устанавливаются.