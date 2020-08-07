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Схимонах Сергий прокомментировал смерть подростка в монастыре 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Схимонах Сергий прокомментировал смерть подростка в монастыре
Фото: РИА Новости
У скончавшейся в Среднеуральском женском монастыре 15-летней девочки был рак головного мозга, заявил схимонах Сергий (Николай Романов), добавив, что смерть подростка стала для него огромной потерей.

«Девочка была под наблюдением врача-хирурга Виктора Михайловича, он каждую неделю, а то и чаще приезжал, наблюдал. У нас не больница, но девочка была под врачебным присмотром», — сказал он.

Обращение схимонаха опубликовал в соцсети «ВКонтакте» его представитель Всеволод Могучев.
В свою очередь врач-онколог Виктор Щипицын сообщил, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти девочки.

«Непонятно, почему при поставленном диагнозе, гистологически верифицированном, Следственный комитет вдруг возбудил уголовное дело, пожелал судебно-медицинского вскрытия. Хотя достаточно патологоанатомического заключения», — сказал врач, которого схимонах представил, как специалиста, оказывавшего умершей девушке медицинское сопровождение.

Напомним, 6 августа уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков сообщил, что подросток умер в связи с болезнью в хосписе женского монастыря.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели ребенка. В пресс-службе регионального СУ СК не стали комментировать информацию о возбуждении уголовного дела, передает ТАСС.
27 июля аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка сообщил, что Анна Кузнецова направит обращения в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Информация о возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних ранее стала распространяться в средствах массовой информации.
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Комментарии
Происшествия , Игорь Мороков , Александр Бастрыкин , Анна Кузнецова , Николай Романов , Генпрокуратура РФ , СКР , ИТАР-ТАСС
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