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Власти Маврикия ввели режим ЧС из-за утечки нефти с японского судна 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
На Маврикии объявили режим ЧС
Фото: iStock
Правительство Маврикия объявило о введении режима чрезвычайной экологической ситуации. Это связано с масштабным разливом нефтепродуктов с грузового судна, принадлежащего японской компании Nagashiki Shipping Co. Ltd, сообщает агентство Киодо.

"На спутниковых снимках заметно большое нефтяное пятно в прибрежной зоне, которое угрожает коралловым рифам у побережья. Масштаб бедствия еще предстоит оценить", — со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В заявлении компании Nagashiki Shipping Co. Ltd говорится, что судно Wakashio село на мель рядом с пляжем Blue Bay в восточной части острова Маврикий 26 июля, после чего получило пробоину, из которой произошла утечка нефтепродуктов. Всего на борту находилось около четырех тысяч тонн горючего. Сколько именно его ушло в океан — пока не ясно. Компания обещает оказать помощь в откачке мазута и доставке экипажа на берег. Добавим, что судно под флагом Панамы направлялось из Китая в Бразилию с заходом в Сингапур.
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Происшествия , Катастрофы , ИТАР-ТАСС
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