«Мы думали, что на нас напали»: крымчанка о взрыве

Взрыв в Бейруте напоминал землетрясение, а его последствия — нападение Израиля . Об этом уроженка Крыма Лариса Григорьева-Хрейсс рассказала РИА Новости.

4 августа, как сообщал «Рамблер», неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана в районе порта Бейрута во время сварочных работ произошло возгорание и взрыв более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. Согласно последним данным, в результате взрыва погибли 149 человек, пострадали пять тысячи человек.

Григорьева-Хрейсс, врач-стоматолог, которая живет в Бейруте с 1993 года, в момент взрыва находилась с семьей в доме в трех километрах от эпицентра взрыва. Сначала она решила, что произошло землетрясение, а потом выглянула в окно и поняла, что неправа.

«Другая мысль — на нас напали наши соседи (Израиль. — Прим. ред.)», — призналась уроженка крымчанка.

Она рассказала, что в результате взрыва половина чудесного города Бейрута, средиземноморского Парижа, была полностью разрушена, и понадобится много сил, денег и времени, чтобы восстановить его. Григорьева-Хрейсс рассказала, что сейчас жители столицы Ливана пребывают в состоянии шока, но мобилизуются и помогают друг другу. Также другие страны оказывают поддержку Бейруту.