У Абызова могут изъять имущество на 32 млрд рублей

Все новости на карте

Генпрокуратура обратилась в Гагаринский районный суд Москвы с иском о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход России 32,5 млрд руб.

Бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ст. 159 "Мошенничество", ст. 210 "Организация преступного сообщества", ст. 289 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" и ст. 174.1 "Легализация денежных средств".