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Генпрокуратура РФ требует изъять у Абызова имущество на 32 млрд рублей 

Газета.Ru и ещё 22 2 часа назад
У Абызова могут изъять имущество на 32 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства деньги бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Генпрокуратура обратилась в Гагаринский районный суд Москвы с иском о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход России 32,5 млрд руб.
Бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: ст. 159 "Мошенничество", ст. 210 "Организация преступного сообщества", ст. 289 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности" и ст. 174.1 "Легализация денежных средств".
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Происшествия , Абызов Михаил Анатольевич , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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