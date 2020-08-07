В Петербурге спасли ребенка, упавшего за борт катера

Прохожие спасли десятилетнего мальчика, упавшего с борта прогулочного катера в канал в Санкт-Петербурге , сообщает "Пятый канал".

Отмечается, что падение произошло во время прохода судна под одним из городских мостов. Мальчик потерял равновесие и выпал за борт. Отдыхающие заметили тонущего ребенка только когда катер отошел на более чем десять метров.

Прохожие пытались помочь мальчику выбраться на берег, однако сделать это сразу не удалось. В итоге за ребенком прыгнул пассажир судна. Совместными усилиями мальчика извлекли из воды. Его жизни ничего не угрожает.