Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге спасли ребенка, упавшего за борт катера в канал 

Газета.Ru 1 час назад
В Петербурге спасли ребенка, упавшего за борт катера
Фото: РИА Новости
Прохожие спасли десятилетнего мальчика, упавшего с борта прогулочного катера в канал в Санкт-Петербурге, сообщает "Пятый канал".
Отмечается, что падение произошло во время прохода судна под одним из городских мостов. Мальчик потерял равновесие и выпал за борт. Отдыхающие заметили тонущего ребенка только когда катер отошел на более чем десять метров.
Прохожие пытались помочь мальчику выбраться на берег, однако сделать это сразу не удалось. В итоге за ребенком прыгнул пассажир судна. Совместными усилиями мальчика извлекли из воды. Его жизни ничего не угрожает.
Правоохранительные органы намерены проверить обстоятельство падения.
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
Газета.Ru: последние новости
В суде показали видео, где Ефремов признается, что был за рулем в момент ДТП В суде показали видео, где Ефремов признается, что был за рулем в момент ДТП Свидетельница по делу о ДТП с Ефремовым дала неожиданные показания Свидетельница по делу о ДТП с Ефремовым дала неожиданные показания В лесу на западе Москвы мужчина изнасиловал двух женщин В лесу на западе Москвы мужчина изнасиловал двух женщин
Происшествия , МВД , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Концертов не будет»: российские звезды объявили войну Лукашенко
«Концертов не будет»: российские звезды объявили войну Лукашенко
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
Лукашенко пообещал «оторвать яица» части элиты в РФ
Лукашенко предрек скорый уход Путина с поста президента
Лукашенко предрек скорый уход Путина с поста президента
Видео
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
05:00
Опубликовано видео истории создания «Бурана»
Наука
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение