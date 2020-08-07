6 августа в Москве сотрудники Федеральной службы безопасности при поддержке сотрудников полиции и Росгвардии раскрыли и задержали сеть нелегальных торговцев оружием, в которую входило по меньшей мере 25 человек. Тайные мастерские нелегальной сети находятся в разных городах России — Москва, Санкт-Петербург, а также города Челябинской, Тюменской и Белгородской областях. Оперативники в ходе спецоперации изъяли у "черных оружейников" почти 120 единиц огнестрельного оружия. В нелегальном арсенале были найдены восстановленные винтовки времен Великой отечественной войны, а также различные образцы современного оружия от автоматов Калашникова до УЗИ. Кроме этого были изъяты гранаты и патроны.
Задержание подпольных оружейников попало на видео
https://news.rambler.ru/world/44621634-nuzhno-yadernoe-oruzhie-yapontsev-vozmutilo-otkrytie-tsentra-mchs-na-kurilah/
Происшествия , Видео , Росгвардия , ФСБ , Москва
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