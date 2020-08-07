В Якутии бушуют лесные пожары. На данный момент известно о 130 очагах возгораний. Общая площадь охваченной огнем территории составляет порядка 260 гектар. За сутки площадь возгорания увеличилась на 150 гектар. На тушение лесных пожаров в связи с этим привлекалось 853 человека и 163 единицы спецтехники. На видео, снятом очевидцами природного катаклизма, видно, как группа людей спасается из охваченного огнем леса по реке на лодке. Это единственный шанс для спасения у попавших в ловушку людей. Огонь вплотную подобрался к поселку Сватай и местные жители были вынуждены спасаться от пожара бегством и просить о помощи через социальные сети.
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
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