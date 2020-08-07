Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье девушка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей 

ТК «Звезда» и ещё 6 1 час назад
Россиянка «продала душу дьяволу» за 93 тысячи рублей
Фото: РИА Новости
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Юношу задержали, он признал вину.
В Приморье 18-летний парень рассказал своей 16-летней подруге, что умеет гадать на картах, читать мысли и наводить порчу. «В обмен на ее душу дьяволу» он предложил ей исполнить три любых желания.

«Для этого необходимо произвести определенный ритуал. За информацию о том, как это сделать, необходимо было заплатить 6000 рублей — 1000 рублей за работу и 5000 рублей на материал для обряда, который он проведет без ее присутствия», — сообщается на сайте УМВД России по Приморскому краю.

Также он потребовал от школьницы ноутбук и стоимость всех имеющихся у нее золотых украшений, которая девушка должна была отдать в ломбард и деньги за них перечислить «экстрасенсу» на карточку. Объяснил «колдун» это тем, что тот, кто перешел на сторону дьявола не имеет права носить золото.
Позднее парень попросил девушку удалить переписку в соцсетях и отдать ему телефон, чтобы ее не забрали в психиатрическую больницу.
Спустя время о случившемся узнали родители пострадавшей и обратились в полицию. Ущерб, нанесенный мошенником, оценили в 93 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Юношу задержали, он признал вину. Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Видео дня. Звезды помешались на «обнаженке» и выкладывают свои фото
ТК «Звезда»: последние новости
Ефремов сразу после ДТП признался, что был за рулем автомобиля Ефремов сразу после ДТП признался, что был за рулем автомобиля Число жертв при взрыве в Бейруте достигло 154 человек Число жертв при взрыве в Бейруте достигло 154 человек Бейрутский «Титаник»: круизный лайнер Orient Queen затонул после взрыва Бейрутский «Титаник»: круизный лайнер Orient Queen затонул после взрыва
Комментарии 1
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
«Ефремов отправится в колонию опозоренным»
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Привезший в Бейрут селитру капитан рассказал об обмане
Привезший в Бейрут селитру капитан рассказал об обмане
Видео
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
01:22
Имама с секс-игрушками задержали в Красноярском крае
Происшествия
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
00:33
Работа российских спасателей в Бейруте попала на видео
Происшествия Катастрофы
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
00:29
Полиция ищет осквернивших мемориал Победы подростков
Происшествия
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
00:45
Добровинский приехал в суд по делу Ефремова на самокате
Происшествия
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
00:31
Мост с молодоженами рухнул в Хабаровском крае
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
00:31
Появилось видео с места ликвидации боевиков в Ингушетии
Происшествия
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
03:45
Ефремов забыл, кто был за рулем, и попал на видео
Шоу-бизнес
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
00:25
Пуски торпед и бомб кораблями ТОФ попали на видео
Армия
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
01:07
Опубликовано видео лесных пожаров в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение