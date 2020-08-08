Бейрут захлестнула волна протестов

В центре Бейрута — новые беспорядки. Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые дубинки против активистов, которые пытались через бетонные заграждения прорваться к парламентскому дворцу на площади Этуаль. В результате столкновений с обеих сторон есть раненые. Пострадали почти 60 человек, сообщает РИА Новости.

К массовым антиправительственным акциям 8 августа призвал лидер оппозиционной партии «Катаиб» Сами Жмайель. Ранее он объявил о выходе из парламента трех депутатов от этой партии. На месте событий находится писатель и журналист Анхар Кочнева.

Анхар Кочнева, писатель и журналист:

«Я сейчас как раз в торговом центре, который блокирован со всех сторон армией, чтобы сюда не прорвались, хотя тут уже все изничтожено этими протестантами. Они кидают камни, воняют слезоточивым газом. То есть я внутри. Сейчас эти, похоже, будут штурмовать армию. Тут пахнет очень слезоточивым газом, я поэтому надела маску, полила водой. Сижу сверху, с высокой точки буду снимать и смотреть это все».

Ранее стало известно, что активисты в Бейруте запланировали на вечер субботы акцию протеста. Организаторы считают, что именно власти несут ответственность за экономические и политические проблемы в стране, а также за взрыв, произошедший 4 августа в порту Бейрута.

По последним данным, катастрофа унесла жизни более 150 человек, около 6 тысяч получили ранения. Власти действительно не справляются с ликвидацией последствий ЧП, рассказала Business FM жительница Бейрута Екатерина.

«Люди недовольны действиями правительства, то есть фактически никаких действий нет, нет координации. Прибывают грузы, например, с гуманитарной помощью, с медикаментами, с продовольствием, а правительство заявляет, что в больницах ничего нет. То есть склады пустые, медикаментов нет, и в то же время прошла информация, что они отказываются от помощи, говорят, что у нас все есть. Вот такая противоречивая информация. Нет логистики. То есть, возможно, грузы приходят, но их никуда не развозят, а в то же время люди страдают, потому что не получают необходимого, нет лекарств, заканчивается уже все. Помощи никакой пока от муниципалитета, даже еще и не по всем домам прошлись представители муниципалитета, чтобы оценить ущерб, сказать людям, подлежит восстановлению, не подлежит восстановлению, можно находиться в здании или нельзя. То есть со стороны властей неразбериха, и я даже не знаю, как это назвать. Люди ждали, сколько дней уже прошло, три дня, все ждали, все надеялись, что вот-вот что-то начнут делать. Но единственное, что молодежь, сами жители неравнодушные со всего Ливана съезжаются в Бейрут с метлами, с лопатами улицы расчищать. Ходят по квартирам, звонят, спрашивают, что нужно, убираются. Фактически мусор на улицах, который возможно руками вынести, уже все унесли, остались крупногабаритные куски, которые руками не унесешь, не разгребешь. Людей очень много, которые помогают, но от правительства помощи никакой абсолютно».

Тем временем Турция заявила, что готова отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте. Анкара также предложила ливанским властям использовать турецкий порт Мерсин на Средиземном море на время ликвидации последствий взрыва в Бейруте. Об этом сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.

Турция пытается использовать ситуацию, чтобы укрепить свое влияние в Ливане. Такое мнение высказал заведующий кафедрой сравнительной политологии РУДН профессор Юрий Почта.

Юрий Почта, заведующий кафедрой сравнительной политологии РУДН, профессор:

«У Турции есть возможность показать себя, тем более можно на этой территории получить какие-то экономические привилегии, возможности. Но мне кажется, что будет реакция и возражения со стороны и США, и Израиля, для которого турецкий порт рядом с их границей — это недопустимо. Дело в том, что Эрдоган то дружит, то враждует с Израилем, но его политика непредсказуема, и Израиль ни в коем случае, мне кажется, не захочет, чтобы Турция получила такую возможность. Мы видим, что Турция просто одной из первых высказала желание как-то усилить свое влияние в Ливане, который сейчас находится в очень сложном положении, но я думаю, будет в определенной степени конкуренция между теми, кто захотел бы здесь усилить свое влияние. Это может быть и Саудовская Аравия, это могут быть и США. Так что мы видим начало интересной конкуренции за усиление влияния в Ливане. Я не думаю, что Россия будет конкурировать с Турцией, потому что, во-первых, Ливан был под контролем в свое время Франции, и она сохранила там часть своих позиций, и будет предлагать свою помощь. Теперь большее влияние получают там США, Турция не первая, кстати, в очереди на влияние. Так что Россия будет оказывать, конечно, помощь, и мы видим, как это уже начинает происходить, но масштабы, я думаю, будут достаточно скромными».