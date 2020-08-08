Все новости на карте

У побережья Хабаровского края пропала яхта «Барыня», на её борту могут находится три человека, на поиски отправлен вертолёт.

Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

«По предварительным данным, судно пропало 31.07.2020 в акватории Татарского пролива при движении по маршруту п. Нельма — г. Советская Гавань», — указано в тексте.

Отмечается, что ранее применение авиации было невозможно из-за штормовой погоды.

На борту вертолёта Ми-8 спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

30 июля стало известно, что режим чрезвычайной ситуации в связи с поисками самолёта Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из посёлка Кырен, введён в Тункинском районе Бурятии.