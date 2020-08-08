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У побережья Хабаровского края пропала яхта 

RT на русском и ещё 15 1 час назад
У побережья Хабаровского края пропала яхта
Фото: РИА Новости
У побережья Хабаровского края пропала яхта «Барыня», на её борту могут находится три человека, на поиски отправлен вертолёт.
Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

«По предварительным данным, судно пропало 31.07.2020 в акватории Татарского пролива при движении по маршруту п. Нельма — г. Советская Гавань», — указано в тексте.

Отмечается, что ранее применение авиации было невозможно из-за штормовой погоды.
На борту вертолёта Ми-8 спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
30 июля стало известно, что режим чрезвычайной ситуации в связи с поисками самолёта Ан-2, пропавшего 19 июля после вылета из посёлка Кырен, введён в Тункинском районе Бурятии.
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Происшествия , МЧС , Хабаровский Край
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