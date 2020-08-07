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В центре российского города ликвидировали боевика в ходе КТО 

Lenta.ru и ещё 12 9 минут назад
В центре города в РФ ликвидировали боевика в ходе КТО
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Один боевик ликвидирован в зоне контртеррористической операции (КТО) в центре Назрани, Ингушетия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Уточняется, что потерь среди силовиков нет.
По словам очевидцев, ранее в районе железнодорожного вокзала Назрани были слышны выстрелы. Режим контртеррористической операции был введен в Назрани и на территории села Сагопши Малгобекского района Ингушетии «в целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности». В центре Назрани проверяли документы у физических лиц, усилили охрану общественного порядка.
30 мая в ингушском городе Сунжа отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации двух террористов. Нейтрализованные бандиты намеревались совершить ряд терактов в республике.
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Происшествия , Назрань , Республика Ингушетия
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