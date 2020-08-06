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В Сургуте банда байкеров предстанет перед судом 

RT на русском 1 час назад
В Сургуте банда байкеров предстанет перед судом
Фото: РИА Новости
В Сургуте полиция завершила расследование уголовного дела против членов мотоклуба «Вольное братство», совершавших разбойные нападения на своих бывших одноклубников.
Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
Следствием установлено несколько эпизодов. В одном байкеры незаконно удерживали в гараже своего товарища, который решил выйти из «Вольного братства» из-за несогласия с его правилами. Они угрожали ему ножом, избили и заставили передать им автомобиль.
В другом случае байкеры проникли ночью в квартиру к своему одноклубнику, у которого они отобрали бытовую и компьютерную технику, и вещи на сумму 85 тыс. рублей.
Все злоумышленники были установлены. Им предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК Российской Федерации: «Разбой», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».
Уголовное дело будет рассматриваться в сургутском городском суде.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону вынесен приговор в отношении участников банды, грабившей магазины, автозаправки и аптеки.
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Происшествия , Криминал , Сургут
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