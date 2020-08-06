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Российский бизнесмен получил срок за заказное убийство полицейского 

Lenta.ru 52 минуты назад
Бизнесмена осудили за заказное убийство полицейского
Фото: ТАСС
Туапсинский районный суд отправил сочинского предпринимателя, совершившего убийство и заказавшего еще два, в колонию строгого режима. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает пресс-служба суда.
В сентябре 2015 года бизнесмен решил организовать убийство сотрудника полиции. Найти исполнителя и достать оружие ему помог знакомый, взяв за свои услуги 250 тысяч рублей.
3 ноября того же года киллер подкараулил полицейского у дома и расстрелял из пистолета. Мужчине удалось выжить, его госпитализировали с восемью огнестрельными ранениями.
В октябре 2017 года предприниматель вновь обратился к своему знакомому, заказав убийство сотрудника морга. Киллер подъехал к дому потерпевшего на мотоцикле, произвел в жертву не менее шести выстрелов и скрылся. Мужчина с ранениями плеча и бедра был госпитализирован.
Третьей жертвой бизнесмена стал председатель жилищно-строительного кооператива (ЖСК), который не позволял ему получить в собственность землю для строительства многоквартирных домов. 1 декабря 2018 года он подкараулил председателя ЖСК у автомобиля и нанес не менее 14 ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался.
Предприниматель, а также исполнитель и посредник двух нападений были признаны виновными по статьям убийство и покушение на убийство и получили 15, 11 и девять лет колонии строгого режима.
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Происшествия , Криминал , ФСИН
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