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Захват заложников во Франции: появились новые подробности 

Вероника Полынина и ещё 14 15 минут назад
Захват заложников во Франции: появились новые подробности
Фото: Reuters
Мужчина, захвативший заложников в банке во французском городе Гавр, отпустил троих человек. Об этом сообщил телеканал BFM TV.
По информации телеканала, изначально в заложниках у вооруженного мужчины находились шесть человек. Одну женщину он вскоре отпустил для того, чтобы она передала его требования властям. Второму заложнику удалось сбежать. Третьего заложника преступник освободил после переговоров с полицией.
В настоящее время переговоры с вооруженным мужчиной продолжаются. При этом возле банка дежурит группа экстренного реагирования, но она пока не вмешивается в ситуацию.
Также сообщается, что полиция установила личность подозреваемого. Ему 34 года, он имеет психическое заболевание и был судим за похищение и незаконное ношение оружия.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что внимательно следит за ситуацией в Гавре и находится в тесном контакте с местными властями и главой национальной полиции.
Как сообщал «Рамблер», в четверг неизвестный мужчина захватил заложников в здании банка во французском Гавре. По информации СМИ, требования преступника связаны с Палестиной. В частности, он требует «освободить палестинских детей, несправедливо заключенных в тюрьмы в Израиле», и разрешить палестинцам до 40 лет доступ в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме.
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Происшествия , Африка , Криминал , Гавр
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