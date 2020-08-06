В центре Москвы прогремел взрыв 

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По данным издания, взрыв прогремел на кухне семейного кафе «Ангария» на территории Центрального детского магазина (ЦДМ).

На месте работают экстренные службы.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на МВД сообщает, что на кухне заведения взорвался баллон с газом.

Подробности произошедшего и данные о пострадавших уточняются.