В центре Москвы прогремел взрыв 

По данным издания, взрыв прогремел на кухне семейного кафе «Ангария» на территории Центрального детского магазина (ЦДМ).
На месте работают экстренные службы.
Телеканал «Звезда» со ссылкой на МВД сообщает, что на кухне заведения взорвался баллон с газом.
Подробности произошедшего и данные о пострадавших уточняются.
Как сообщал «Рамблер», 15 июля на Краснопутиловской улице в Петербурге в помещении кулинарной школы произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Жители дома пытались покинуть квартиры самостоятельно до прибытия МЧС через окна и балконы, один человек получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.