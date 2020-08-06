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В центре Москвы прогремел взрыв 

Вероника Полынина и ещё 1 15 минут назад
В центре Москвы прогремел взрыв
Фото: Эмилия Траум / Вести Подмосковья
В центре Москвы произошел взрыв, передает РИАМО.
По данным издания, взрыв прогремел на кухне семейного кафе «Ангария» на территории Центрального детского магазина (ЦДМ).
На месте работают экстренные службы.
Телеканал «Звезда» со ссылкой на МВД сообщает, что на кухне заведения взорвался баллон с газом.
Подробности произошедшего и данные о пострадавших уточняются.
Как сообщал «Рамблер», 15 июля на Краснопутиловской улице в Петербурге в помещении кулинарной школы произошел взрыв газа, после чего начался пожар. Жители дома пытались покинуть квартиры самостоятельно до прибытия МЧС через окна и балконы, один человек получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Происшествия , Пожары , МЧС , МВД , ТК "Звезда" , РИАМО , Москва
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