Новостройки загорелись в Москве 

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Москве загорелась новостройка в районе Ростокино. Видео пожара опубликовал телеграм-канал «360».

На записи видно, как из строящихся домов валит густой черный дым. Также слышны звуки пожарных сирен.

Телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщил, что в строящемся здании на улице Красная сосна произошло загорание мусора. Огонь локализован. Пострадавших нет.

Ранее «Рамблер» писал, что в подвале жилого дома на Автозаводской улице произошло возгорание газопровода. Из дома эвакуировали 80 человек. Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение, а газовым службам — устранить аварию на газопроводе и восстановить подачу газа в квартиры.