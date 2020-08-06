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Новостройки загорелись в Москве 

Вероника Полынина и ещё 4 39 минут назад
В Москве загорелась новостройка в районе Ростокино. Видео пожара опубликовал телеграм-канал «360».
На записи видно, как из строящихся домов валит густой черный дым. Также слышны звуки пожарных сирен.
Телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу МЧС сообщил, что в строящемся здании на улице Красная сосна произошло загорание мусора. Огонь локализован. Пострадавших нет.
Ранее «Рамблер» писал, что в подвале жилого дома на Автозаводской улице произошло возгорание газопровода. Из дома эвакуировали 80 человек. Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение, а газовым службам — устранить аварию на газопроводе и восстановить подачу газа в квартиры.
Происшествия , Видео , Пожары , МЧС , ТК "Звезда" , Москва
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