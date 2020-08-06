Москвич с ножом сорвал вписку сына

Житель Москвы сорвал вписку, на которую пришел его сын, и стал фигурантом уголовного дела. Об этом в четверг, 6 августа, сообщает Telegram-канал Hue

По данным канала, 50-летний москвич узнал, где проходит вечеринка, на которой присутствовал его сын, и отправился туда, что провести с молодым человеком воспитательную беседу. При это он решил прихватить с собой большой нож.

К моменту, когда мужчина пришел в квартиру, где развлекалась молодежь, его сына там уже не было. Москвич распугал всех присутствующих, размахивая ножом, и все они выбежали на улицу. Гостям удалось скрыться, однако девушку — хозяйку квартиры разгневанный отец загнал в угол у подъезда и пригрозил ее зарезать.

На опубликованных Hue кадрах с камеры видеонаблюдения можно увидеть, как девушка сидит на земле, в то время как вооруженный мужчина размахивает перед ней ножом.