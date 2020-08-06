Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге задержан уроженец Азербайджана, избивший выходцев из Армении 

ИА Regnum 34 минуты назад
В Петербурге задержан избивший выходцев из Армении
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге задержали уроженца Азербайджанской ССР, который из-за нетерпимости к лицам армянской национальности по национальным мотивам вместе с сообщниками напал на двух граждан Республики Армения, избил их и заснял преступление на видео. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по 282-й «экстремистской» статье УК РФ. Об этом 6 августа сообщает пресс-службеа ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
Как считает следствие, 40-летний уроженец Азербайджана вместе с неустановленными лицами в ночь на 27 июля 2020 года, напал у одного из домов по Якорной улице на двух граждан Армении. Злоумышленники избили потерпевших, при этом выкрикивали слова, унижающие человеческое достоинство.
По данным следствия, подозреваемый вместе с соучастниками снял всё на видео, а после выложил в интернет, что, по мнению следователей, было сделано с целью унижения, а также возбуждения ненависти и вражды у граждан в отношении потерпевших.

«Следственным отделом по Красногвардейскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — уточнили в ГСУ СКР по Петербургу.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
В свою очередь в полиции Санкт-Петербурга уточнили, что подозреваемый зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и владеет кафе на той же Якорной улице, где произошел конфликт. Жертвами нападения и избиения стали двое мужчин в возрасте 43 и 50 лет. Они рассказали, что ранее видели нападавшего, но имени его не знали.

«Мужчина ранее попадал в поле зрения полиции — привлекался к административной ответственности за хулиганство и к уголовной — за нанесение телесных повреждений. Причем примечательно, что оба нарушения закона происходили также около его кафе», — рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. На видеозаписи, сделанной преступниками, видно, как двое мужчин убегают, а автор ролика сопровождает свои преступные действия громкими высказываниями, унижающими достоинство конкретных людей и национальности в целом. «Полиция ищет соучастников противоправной деятельности и устанавливает иные эпизоды, к которым фигурант может быть причастен», — заверили в пресс-службе Главка МВД.

Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
ИА Regnum: последние новости
Суд о пьяном ДТП: Ефремову показали видео, где он признал, что был за рулём Суд о пьяном ДТП: Ефремову показали видео, где он признал, что был за рулём После ДТП Ефремов сидел на заднем сиденье своего автомобиля — свидетель После ДТП Ефремов сидел на заднем сиденье своего автомобиля — свидетель Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия» Суд признал виновными фигурантов дела «Нового величия»
Комментарии 1
Происшествия , Кавказ , Криминал , СКР , МВД , Азербайджан , Армения , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Россия жестко ответила белорусским спецслужбам
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение