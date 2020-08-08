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Отец с сыном пострадали при стрельбе в Москве 

РИА Новости и ещё 15 6 минут назад
Стрельба в Москве: пострадал 10-летний ребенок
Фото: globallookpress.com
Отец и 10-летний сын пострадали при стрельбе из травматического оружия на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
В полицию об инциденте на улице Юных Ленинцев в районе дома 101.

"Установлено, что в ходе бытового конфликта мужчине причинили ранение из травматического оружия, также по касательной травматическое ранение получил несовершеннолетний, 10 лет, сын, находящийся при нем", — сказали в пресс-службе.

По информации полиции, отец и сын направлены в больницу. Правоохранители устанавливает обстоятельства происшествия и ищет подозреваемых.
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Происшествия , Криминал , МВД , РИА Новости , Москва
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