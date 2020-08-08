Стрельба в Москве: пострадал 10-летний ребенок

Отец и 10-летний сын пострадали при стрельбе из травматического оружия на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
В полицию об инциденте на улице Юных Ленинцев в районе дома 101.
"Установлено, что в ходе бытового конфликта мужчине причинили ранение из травматического оружия, также по касательной травматическое ранение получил несовершеннолетний, 10 лет, сын, находящийся при нем", — сказали в пресс-службе.
По информации полиции, отец и сын направлены в больницу. Правоохранители устанавливает обстоятельства происшествия и ищет подозреваемых.