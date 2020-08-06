Мальчик обрызгал водой электропровода и умер 

Мальчик случайно облил водой незаконное подключение дома к линии электропередач и в результате скончался от короткого замыкания, говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления по Республике Бурятия. Заведено уголовное дело.

Инцидент произошел в селе Петропавловка на территории частного домовладения. Отмечается, что несколько лет назад в доме произошёл пожар из-за незаконно проведенного электричества. Нарушение впоследствии было устранено, провода обрезаны.

Следователи установили, что мальчик играл во дворе дома у хозпостройки, рядом с которой висели незащищенные электрические провода. Ребенок поливал собаку водой из шланга.

« (Он) попал водой на фрагменты алюминиевой проволоки лежащей на полу постройки, в результате чего произошло замыкание», — говорится в сообщении.

Судмедэксперты впоследствии установили, что мальчик скончался в результате электротравмы. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку. В социальные службы также заявлено требование проверить условия жизни двух других детей, воспитывающихся в семье.