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Мальчик обрызгал водой электропровода и умер 

Павел Тиунов 31 минуту назад
Мальчик обрызгал водой электропровода и умер
Фото: РИА Новости
Мальчик случайно облил водой незаконное подключение дома к линии электропередач и в результате скончался от короткого замыкания, говорится в сообщении, опубликованном на сайтеследственного управления по Республике Бурятия. Заведено уголовное дело.
Инцидент произошел в селе Петропавловка на территории частного домовладения. Отмечается, что несколько лет назад в доме произошёл пожар из-за незаконно проведенного электричества. Нарушение впоследствии было устранено, провода обрезаны.
Следователи установили, что мальчик играл во дворе дома у хозпостройки, рядом с которой висели незащищенные электрические провода. Ребенок поливал собаку водой из шланга.

« (Он) попал водой на фрагменты алюминиевой проволоки лежащей на полу постройки, в результате чего произошло замыкание», — говорится в сообщении.

Судмедэксперты впоследствии установили, что мальчик скончался в результате электротравмы. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку. В социальные службы также заявлено требование проверить условия жизни двух других детей, воспитывающихся в семье.
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