Свидетели по делу Ефремова выступили в суде 

Свидетели по делу о ДТП в центре Москвы с участием актёра Михаила Ефремова рассказали в зале Пресненского районного суда о происшествии.

«Я ехал на своей машине за джипом Cherokee, водитель которого дважды создавал аварийные ситуации. Он резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него», — рассказал Владислав Женжебир, свидетель обвинения. Его цитирует ТАСС.

По его словам, затем джип вылетел на встречную полосу и столкнулся с Lada.

«Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов», — добавил он.

Он добавил, что сразу после ДТП Ефремов присел на бордюр и попросил у него сигарету.

Он также положительно ответил на вопрос о том, можно ли утверждать, что человек, которого вывели с водительского места и Ефремов — это одно и тоже лицо.

Женжебир также заявил, что Ефремов был один в своём автомобиле в момент аварии.

Другая свидетельница аварии рассказала, что Ефремов после ДТП сидел на заднем сиденье своего автомобиля.

«Я ехала на своей машине с друзьями и увидела последствия ДТП на Садовом кольце с участием Ефремова. Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил», — заявила она.

По её словам, Ефремова «с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД ».

Она подчеркнула, что очевидцы сказали ей, что в момент аварии Ефремов был за рулём.

Кроме того, сотрудник бара Ulysse Кирилл Пухов рассказал, что Ефремов дважды заходил в заведение перед ДТП.

«В тот день Михаил Олегович дважды заходил в наше заведение — днём и вечером. Днём я проводил его до дома, так как мне показалось, что он находился в состоянии опьянения», — сказал свидетель.

Ранее Ефремова доставили в Пресненский суд для участия во втором судебном заседании по делу о смертельном ДТП.

Как следует из материалов уголовного дела, представленных прокурором, экспертиза ДНК показала, что актёр находился за рулём своего автомобиля во время аварии.

ДТП произошло 8 июня в центре Москвы, когда Ефремов на автомобиле выехал на встречную полосу и врезался в фургон.

В результате происшествия водитель фургона скончался в больнице.

Как установила экспертиза, Ефремов был пьян.