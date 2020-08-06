В Москве мужчина изнасиловал двух женщин

Столичные правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, за один день в лесу изнасиловал двух женщин, говорится в сообщении, опубликованном на сайте московского следственного управления.

Инцидент произошел 5 августа в Чоботовском лесу столицы. Первой жертвой злоумышленника стала молодая девушка. После того, как насильник надругался над ней, спустя некоторое время он на территории того же парка напал уже на зрелую женщину. Оба преступления правоохранители квалифицировали по статье «Насильственные действия сексуального характера».

На поиски подозреваемого были брошены значительные силы: следователи Главного следственного управления и оперативники уголовного розыска. Через несколько часов предполагаемый насильник был задержан: им оказался мужчина 1982 года рождения. В настоящее время правоохранители выясняют, замешан ли подозреваемый в других аналогичных преступлениях.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ рассказали об изнасиловании жительницы Иркутска двумя бомжами на омском вокзале. Инцидент, по данным издания, произошёл в ночь на 13 октября 2019 года. Бездомная пара пригласила случайную знакомую на импровизированное застолье. Женщину угостили спиртным, а после — изнасиловали прямо на вокзале. Мотивом преступления, по данным правоохранителей, стала ревность.