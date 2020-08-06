Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвич за один день изнасиловал двух женщин в лесу 

Павел Тиунов 19 минут назад
В Москве мужчина изнасиловал двух женщин
Фото: РИА Новости
Столичные правоохранители задержали мужчину, который, по версии следствия, за один день в лесу изнасиловал двух женщин, говорится в сообщении, опубликованном на сайтемосковского следственного управления.
Инцидент произошел 5 августа в Чоботовском лесу столицы. Первой жертвой злоумышленника стала молодая девушка. После того, как насильник надругался над ней, спустя некоторое время он на территории того же парка напал уже на зрелую женщину. Оба преступления правоохранители квалифицировали по статье «Насильственные действия сексуального характера».
На поиски подозреваемого были брошены значительные силы: следователи Главного следственного управления и оперативники уголовного розыска. Через несколько часов предполагаемый насильник был задержан: им оказался мужчина 1982 года рождения. В настоящее время правоохранители выясняют, замешан ли подозреваемый в других аналогичных преступлениях.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ рассказали об изнасиловании жительницы Иркутска двумя бомжами на омском вокзале. Инцидент, по данным издания, произошёл в ночь на 13 октября 2019 года. Бездомная пара пригласила случайную знакомую на импровизированное застолье. Женщину угостили спиртным, а после — изнасиловали прямо на вокзале. Мотивом преступления, по данным правоохранителей, стала ревность.
Видео дня. Старушка рассказала, как отомстила мужу-изменщику
Комментарии 9
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
Штурм дворца проректора МГУ попал на видео
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Раскрыта реакция Путина на задержание россиян в Минске
Видео
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
01:32
Мигранты не поделили женщину и устроили массовую драку
Происшествия
Су-25 сел в поле
01:20
Су-25 сел в поле
Армия Происшествия
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
01:06
Закидавшие старушку камнями дети попали на видео
Происшествия
Массированный удар «Искандера» попал на видео
01:12
Массированный удар «Искандера» попал на видео
Армия Войска
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
01:22
«Искупавшийся» в воде новейший МС-21-300 попал на видео
Наука и техника Наука
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
00:18
Натянувший маску на глаза российский мэр попал на видео
Общество Политика
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
00:25
Опубликовано видео матери оставленного в Москве ребенка
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
01:09
Опубликовано видео сильного пожара на рынке в ОАЭ
Происшествия
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
01:08
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
Происшествия
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
01:24
Невеста осталась чудом жива после взрыва в Бейруте
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение