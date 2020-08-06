Россиянина посадили за растление дочери после оговора жены 

Жительница Новосибирска обвинила мужа в насилии над дочерью, позже призналась, что оговорила его, но мужчину все равно посадили в тюрьму. Об этом сообщает «Новосибирск Онлайн».

В 2012 году тогдашняя возлюбленная Мария родила 33-летнему Денису дочь и оставила ее ему на воспитание. В 2015-м Денис женился на 39-летней Елене. Некоторое время назад Елена узнала, что, пока она лежала в больнице, Мария жила в их доме.

Некоторое время спустя Елена узнала, что муж хочет развестись с ней и вернуться к Марии. После этого она заявила в полицию, что Денис домогался до дочери. В тот же день он был задержан по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Два дня спустя Елена призналась следователю, что оговорила мужа. Тот ответил ей, что Денис все равно будет сидеть. Женщина пожаловалась в вышестоящие инстанции. Там ей ответили, что следствие разберется.