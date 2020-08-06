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Россиянина посадили за растление дочери после оговора жены 

Артём Кульша 1 час назад
Россиянина посадили за растление дочери после оговора жены
Фото: РИА Новости
Жительница Новосибирска обвинила мужа в насилии над дочерью, позже призналась, что оговорила его, но мужчину все равно посадили в тюрьму. Об этом сообщает «Новосибирск Онлайн».
В 2012 году тогдашняя возлюбленная Мария родила 33-летнему Денису дочь и оставила ее ему на воспитание. В 2015-м Денис женился на 39-летней Елене. Некоторое время назад Елена узнала, что, пока она лежала в больнице, Мария жила в их доме.
Некоторое время спустя Елена узнала, что муж хочет развестись с ней и вернуться к Марии. После этого она заявила в полицию, что Денис домогался до дочери. В тот же день он был задержан по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.
Два дня спустя Елена призналась следователю, что оговорила мужа. Тот ответил ей, что Денис все равно будет сидеть. Женщина пожаловалась в вышестоящие инстанции. Там ей ответили, что следствие разберется.
29 июля 2020-го суд признал Дениса виновным и приговорил к лишению свободы на 14 лет в колонии строгого режима. В обвинительном заключении сказано, что судебно-медицинская экспертиза обнаружила следы его спермы на простыне и пододеяльнике, на которых спала его дочь, а полиграф не показал четко, когда Денис и Елена говорили правду или ложь.
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Происшествия , ФСИН , Новосибирск
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