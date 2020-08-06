Кто находился за рулем: Ефремов сделал признание 

В суде по делу Михаила Ефремова продемонстрировали видеозапись с нагрудного регистратора сотрудника ГИБДД , который беседовал с артистом после аварии. Об этом сообщает ТАСС.

На видео инспектор подходит к Ефремову и задает ему несколько вопросов.

«А вы водитель?», — спрашивает полицейский.

«Да, я», — отвечает Ефремов.

Актер также называет свои фамилию и имя и признается, что выпивал. Затем инспектор предлагает ему подышать в алкотестер, но Ефремов из-за сильного опьянения не может как следует справиться с задачей.

«Дуем, дуем, дуем. Михаил Олегович, у нас с вами очень плохо получается», — говорит ему инспектор, после чего второй сотрудник ГИБДД предлагает поехать на стационарное медосвидетельствование.

На записи Ефремов предлагает инспекторам вместе выпить и спеть песню.

Ефремов в зале суда отреагировал на запись без эмоций.

Ранее, как писал «Рамблер», одна из свидетельниц заявила, что после ДТП видела Михаила Ефремова сидящим на заднем сидении своего автомобиля.