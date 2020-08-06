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Российские моряки застряли в египетском порту 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 2 часа назад
Российские моряки застряли в египетском порту
Фото: Twitter
Российско-азербайджанский экипаж танкера «Агдаш» застрял в порту Суэца почти на 16 месяцев из-за отсутствия средств, сообщила инспектор Международной федерации транспортников (ITF) в Новороссийске Ольга Ананьина.

«Судно (танкер) той же компании (турецкая судоходная группа Palmali — прим. ВЗГЛЯД) в Суэце в бедственном положении. Там российский капитан, российские моряки на борту тоже.

Они тоже без воды, без еды. Они застряли в Суэце. Тоже ищем адвоката», — сообщила ТАСС Ананьина.
По ее информации, судно не арестовано, оно осталось в Суэце из-за того, что кончились деньги.

«Долг перед экипажем — 412 тыс. долларов», — уточнила представитель ITF. Среди 14 членов экипажа пятеро — россияне, остальные — граждане Азербайджана.

Танкер «Агдаш» был построен для перевозки нефтепродуктов в 2007 году, он ходит под флагом Мальты.
В сентябре 2018 года судно «Заполярье», которое принадлежит компании ОАО «Мурманское морское пароходство», было задержано в испанском порту Мотриль, в августе 2019 года российские моряки пожаловались в ITF на нехватку топлива и продуктов.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Новороссийск , Суэц
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