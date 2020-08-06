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Свидетель ДТП с Ефремовым рассказала подробности происшествия 

Москва24 и ещё 34 2 часа назад
Свидетель ДТП с Ефремовым выступила в суде
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Свидетель по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова, подозреваемого в причастности к ДТП со смертельным исходом, рассказала о произошедшем. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Трагедия произошла на Смоленской площади в Москве — здесь столкнулись Land Cruiser Ефремова и пикап Lada Сергея Захарова, который впоследствии скончался в больнице.

"Я видела ДТП с балкона своего дома на Садовом кольце, сразу после столкновения вызвала скорую. От удара пикап перевернулся на крышу", — рассказала свидетель Полина Герасименко.

Она также подчеркнула, что пости сразу после аварии очевидцы помогли перевернуть машину, чтобы вытащить пострадавшего.
О ДТП с участием актера Михаила Ефремова стало известно вечером 8 июня. В ходе экспертизы было установлено, что в момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Таганский районный суд Москвы в качестве меры пресечения для Ефремова избрал домашний арест. Когда дело актера передали в Пресненский суд, было принято решение о продлении срока домашнего ареста до 22 января 2021 года.
Слушание по делу о смертельном ДТП началось в Пресненском районном суде Москвы накануне, 5 августа. Несмотря на заявление экспертизы о полной вменяемости Ефремова после аварии, сам он заявил, что ничего не помнит.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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