Сафронов использовал пароли из книги Роя Медведева

7 июля, как сообщал «Рамблер», бывший журналист Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на специальные службы Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал.

13 июля Павлов рассказал, что обвинение считает, что Сафронов использовал для передачи секретной информации программу VeraCrypt.

Сегодня он рассказал, что обвинение считает, что тот передавал секретную информацию через свой домашний персональный компьютер, а в качестве паролей использовал отрывки из англоязычной версии книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».