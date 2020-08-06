Сафронов использовал пароли из книги Роя Медведева

Советник генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина Иван Сафронов использовал для передачи секретной информации книгу о первом президенте России Борисе Ельцине. Таково, как рассказал ТАСС адвокат Сафронова Иван Павлов, мнение следствия.
7 июля, как сообщал «Рамблер», бывший журналист Сафронов был задержан в Москве по подозрению в работе на специальные службы Чехии и передаче информации о поставках российского оружия в Африку и на Ближний Восток. Следствие предъявило ему обвинение в государственной измене, а суд — арестовал.
13 июля Павлов рассказал, что обвинение считает, что Сафронов использовал для передачи секретной информации программу VeraCrypt.
Сегодня он рассказал, что обвинение считает, что тот передавал секретную информацию через свой домашний персональный компьютер, а в качестве паролей использовал отрывки из англоязычной версии книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина».
Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что задержание Сафронова не касается его работы в корпорации, а пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков — что оно не связано с журналистской деятельностью Сафронова.