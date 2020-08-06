Экс-главу «Интеко» отпустили после допроса

Солощанский в строительных работах на этом объекте не участвовал, но намерен сотрудничать со следствием. В среду стало известно об обыске в квартире Солощанского в центре Москвы.

Солощанский был топ-менеджером компании с 2001 года. В 2011 году он стал президентом группы, а в конце 2017 года покинул ее.