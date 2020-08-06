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Экс-главу «Интеко» отпустили после допроса

BFM.RU
53 минуты назад
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В его квартире прошли обыски
Экс-главу «Интеко» отпустили после допроса
Фото:  «Интеко» «Интеко»
Экс-глава компании «Интеко» Олег Солощанский стал свидетелем по уголовному делу о хищениях при реконструкции Политехнического музея. Его отпустили после допроса минувшей ночью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Солощанский в строительных работах на этом объекте не участвовал, но намерен сотрудничать со следствием. В среду стало известно об обыске в квартире Солощанского в центре Москвы.
Солощанский был топ-менеджером компании с 2001 года. В 2011 году он стал президентом группы, а в конце 2017 года покинул ее.
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Происшествия,Олег Солощанский,Интерфакс
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