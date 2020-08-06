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Адвокат рассказал подробности дела Сафронова 

RT на русском и ещё 19 1 час назад
Адвокат рассказал подробности дела Сафронова
Фото: РИА Новости
Адвокат Иван Павлов рассказал подробности дела обвиняемого в госизмене советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова.
Согласно материалам дела, Сафронов передавал данные с помощью персонального компьютера, находившегося у него дома.

«При этом он якобы использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей — отрывки из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке», — заявил Павлов.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест Сафронова.
13 июля ему было предъявлено обвинение в государственной измене. Сафронов был арестован до 6 сентября.
Ранее адвокат сообщал, что, по версии следствия, Сафронов с 2012 года сотрудничал со спецслужбами Чехии из корыстных побуждений.
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Происшествия , Иван Павлов , Иван Сафронов , Роскосмос , Мосгорсуд
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