В пригороде Сочи произошла страшная трагедия. Медведи, находящиеся в вольере на частной территории, насмерть загрызли 11-летнего мальчика, который подошел слишком близко к клетке, чтобы сделать селфи. Животные просто затащили ребенка в вольер и разодрали. Мальчик погиб на месте до приезда скорой помощи. Чтобы достать тело ребенка из вольера, медведей застрелили. Возбуждено уголовное дело. Идет проверка по факту гибели ребенка. Следователи проверяют, имелось ли у владельцев разрешение на содержание диких животных. Сейчас по всему Краснодарскому краю закрыты все зоопарки с хищными животными. Их проверяют правоохранительные органы.
Убившие ребенка медведи в Сочи попали на видео
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