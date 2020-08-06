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Привезший селитру в Бейрут капитан жаловался Путину 

Артём Кульша 41 минуту назад
Бывший капитан судна «Росус» (Rhosus), с которого был конфискован взорвавшийся в Бейруте груз, Борис Прокошев жаловался президенту России Владимиру Путину. Об этом он сам рассказал изданию «Сибирь. Реалии».
Позавчера, как сообщал «Рамблер», неподалеку от базы Военно-морских сил (ВМС) Ливана в районе порта Бейрута произошел взрыв. Более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры. По последним данным, в результате него погибли 130 человек, пострадали пять тысячи человек.
Вчера в Российском профессиональном союзе моряков сообщили, что селитра была выгружена с «Росуса» в 2013 году, а владел судном бизнесмен из Хабаровска, который не выплачивал экипажу, гражданам России и Украины, заработную плату с начала контрактов.
В Ливане «Росус» был задержан из-за обнаружения технических нарушений эксплуатации. Власти порта не дали разрешения на выгрузку груза и репатриацию всего экипажа, чтобы судно не осталось без присмотра. К марту 2014 года на его борту остались капитан, старший механик, третий механик и боцман. К апрелю на судне закончилось продовольствие.
Обязанность репатриации членов экипажа лежала на администрации флага судна, то есть Молдавии. Между тем решением проблем занимались Международная федерация транспортных рабочих (МФТ) и фонд «Ассоль». Летом 2014-го они добились начала рассмотрения проблемы компетентными органами Ливана. Некоторое время спустя те позволили морякам покинуть судно, а селитру — выгрузить.

«Я писал каждый месяц Путину! Писал, что состояние у нас хуже, чем у заключенных», — рассказал Прокошев вчера.

По его словам, администрация президента России передала его обращение в Министерство иностранных дел (МИД) России, а там ответили, что Путин не станет присылать спецназ, чтобы с боем освобождать моряков. Больше МИД не сделал ничего.
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Происшествия , Видео , В мире , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , МИД , Бейрут
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