Офис ОНК в Москве захватили неизвестные

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова.

По его словам, в офисе для хранения обращений в адрес организации находятся неизвестные лица. Он отмечает, что здание по адресу Крапивенский переулок дом 3, строение 1 захвачено, и туда не пускают представителей комиссии. На данный момент сотрудники организации ожидают у ворот.