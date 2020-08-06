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Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии в Москве 

Lenta.ru и ещё 1 43 минуты назад
Офис ОНК в Москве захватили неизвестные
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря комиссии Алексея Мельникова.
По его словам, в офисе для хранения обращений в адрес организации находятся неизвестные лица. Он отмечает, что здание по адресу Крапивенский переулок дом 3, строение 1 захвачено, и туда не пускают представителей комиссии. На данный момент сотрудники организации ожидают у ворот.
Ранее мужчина в форме доставщика еды захватил заложников в отделении Альфа-банка в Москве. Он зашел в помещение и заявил, что его сумка заминирована. В здании оказались заблокированы несколько человек, которых впоследствии вывели. По информации силовиков, захватчик требовал крупную сумму денег.
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Происшествия , Альфа-банк , Москва
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