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Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК в Москве 

RT на русском и ещё 7 1 час назад
Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК
Фото: globallookpress.com
Неизвестные заблокировали членам Общественной наблюдательной комиссии доступ в офис в центре Москвы, сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

«В настоящее время в Крапивенском переулке дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание», — цитирует Мельникова Интерфакс.

Представителей комиссии не пускают в здание, отметил он. Захватившие помещение называют себя новыми арендаторами, однако ОНК об этом ничего не известно.
По словам Мельникова, гендиректор компании, владеющей зданием, подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось.
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Происшествия , Пожары , Алексей Мельников , Интерфакс , Москва
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