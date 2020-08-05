Неизвестные заблокировали доступ в офис ОНК

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Неизвестные заблокировали членам Общественной наблюдательной комиссии доступ в офис в центре Москвы , сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников

«В настоящее время в Крапивенском переулке дом 3, строение 1, где находится офис для хранения обращений в адрес ОНК Москвы, неизвестные лица захватили здание», — цитирует Мельникова Интерфакс.

Представителей комиссии не пускают в здание, отметил он. Захватившие помещение называют себя новыми арендаторами, однако ОНК об этом ничего не известно.

По словам Мельникова, гендиректор компании, владеющей зданием, подтверждает, что договоров с иными лицами не заключалось.