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В Астрахани на детской площадке погиб ребенок из-за обрушения бетонной плиты

ТАССиещё 1
1 час назад
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Бетонная плита на детской площадке в Астрахани упала на 11-летнего ребенка, когда он играл на лестнице, прикрепленной к этой плите. Ребенок погиб на месте, сообщили в пресс-службе следственного отдела СК России по Астраханской области в среду.
Бетонная плита упала на ребенка на детской площадке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Следственным отделом по Ленинскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели 11-летнего мальчика в результате обрушения на него бетонной плиты", - говорится в сообщении.
Установили, что ребенок играл на детской площадке в Ленинском районе Астрахани, он лазил по металлической лестнице, которую прикрепили к бетонной стене. В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка. От полученных травм мальчик скончался на месте.
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