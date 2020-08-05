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В здании ЦБ РФ в Москве произошёл пожар 

News.ru 27 минут назад
В здании ЦБ произошёл пожар
Фото: News.ru
В здании Центрального банка России произошло короткое замыкания, в результате чего произошёл небольшой пожар.

ЦАО, улица Брянский Пост, дом 8 строение 1 — Центральный банк РФ — происходило короткое замыкание светильника в шахте грузового лифта с последующим загоранием на площади 0,2 квадратных метра, — сообщил представитель экстренных служб.

По данным РИА Новости, в шахте грузового лифта произошло замыкание. Вспыхнул огонь. Площадь пожара составила 0,2 кв.м. Пламя не успела распространиться по зданию и погасло самостоятельно.
Как ранее писал NEWS.ru, на юге Москвы произошло ЧП. Загорелась квартира, которая находится на улице Высокой. В результате инцидента два человека погибли. Площадь возгорания составила 15 кв. м. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Причины случившегося выясняются
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Происшествия , Новости Москвы , Пожары , МВД , Центральный банк России
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