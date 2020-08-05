Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи 

Общественная служба новостей 3 часа назад
Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи
Фото: РИА Новости
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с Общественной службой новостей объяснил агрессивное поведение медведей, напавших на 11-летнего мальчика в сочинском посёлке Дагомыс.
Напомним, сегодня 5 августа стало известно, что к вольеру с двумя медведями через незапертую клетку прошёл 11-летний ребёнок. Где хищники напали на него и загрызли.
Медведи загрызли ребенка в Сочи
Медведи могли напасть из-за страха или защищаясь, мальчик мог у них отобрать еду, ущипнуть

«Конечно, произошла трагедия. Мне жаль и ребёнка, и медведей. Я понимаю горе родных и близких, какая травма нанесена девочкам. Такие зоопарки нужно брать под жёсткий контроль. Никто нам не скажет точно, почему это произошло. Медведи — это хищники. Но они не всегда нападают, потому что хотят есть. Медведи могли напасть из-за страха или защищаясь, мальчик мог у них отобрать еду, ущипнуть, как-то напугать. Правильно, конечно, что их застрелили. Это был единственный верный способ, чтобы забрать ребёнка», — сказал цирковой артист.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что загрызших ребенка медведей застрелили. А вскоре после этого мэр Сочи призвал закрыть все мини-зоопарки в городе.
Сообщение Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".
Общественная служба новостей: последние новости
В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова В Москве обокрали коттедж Олега Тинькова Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение В Приамурье при обрушении моста во время учений пострадали 18 срочников В Приамурье при обрушении моста во время учений пострадали 18 срочников
Комментарии 5
Происшествия , Эдгард Запашный , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Съел бы Януковича»: пророчество Путина о Крыме
«Съел бы Януковича»: пророчество Путина о Крыме
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
Экс-соперник Лукашенко назвал причину задержания россиян
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
170 «российских боевиков» покинули Белоруссию
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
02:13
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
«Болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность»
00:23
«Болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение