Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с Общественной службой новостей объяснил агрессивное поведение медведей, напавших на 11-летнего мальчика в сочинском посёлке Дагомыс.

Напомним, сегодня 5 августа стало известно, что к вольеру с двумя медведями через незапертую клетку прошёл 11-летний ребёнок. Где хищники напали на него и загрызли.

Медведи могли напасть из-за страха или защищаясь, мальчик мог у них отобрать еду, ущипнуть

«Конечно, произошла трагедия. Мне жаль и ребёнка, и медведей. Я понимаю горе родных и близких, какая травма нанесена девочкам. Такие зоопарки нужно брать под жёсткий контроль. Никто нам не скажет точно, почему это произошло. Медведи — это хищники. Но они не всегда нападают, потому что хотят есть. Медведи могли напасть из-за страха или защищаясь, мальчик мог у них отобрать еду, ущипнуть, как-то напугать. Правильно, конечно, что их застрелили. Это был единственный верный способ, чтобы забрать ребёнка», — сказал цирковой артист.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что загрызших ребенка медведей застрелили. А вскоре после этого мэр Сочи призвал закрыть все мини-зоопарки в городе.

Сообщение Запашный объяснил, почему медведи убили ребенка в Сочи появились сначала на ИА "Общественная служба новостей".