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«Я его обожаю»: мать брошенного в Москве ребенка назвала инцидент ошибкой 

ТК «Звезда» 57 минут назад
«Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла»
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.
Мать ребенка, брошенного в коляске у подъезда дома на Студенческой улице в Москве, заявила, что обожает его, и назвала ситуацию ошибкой.

«Я ребенка обожаю, просто ошибка произошла», — передает РИА Новости ее слова.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры с родителями, бросившими малыша. На них видно, как мужчина оставляет ребенка в коляске у подъезда и уходит. Женщина что-то говорит ему вслед, и отправляется за ним.
В данный момент жизни ребенка ничего не угрожает. Прокуратура столицы проводит проверку по факту случившегося.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Москва
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