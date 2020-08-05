Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва 

Телеграм-канал «Военный обозреватель» опубликовал ранее неизвестное видео вчерашнего взрыва в Бейруте

Сообщается, что съемка был сделана местными жителями, которые погибли в результате ЧП.

Запись ведется с довольно близкого расстояния — предположительно, из прилегающих к порту жилых домов или офисов. Сначала из ангара в порту валит черный дым, затем гремит первый взрыв, через минуту ангар начинает искрить и раздается второй, разрушительный взрыв, уничтоживший близлежащие дома и разрушивший половину ливанской столицы.

Как сообщал «Рамблер», два взрыва. По официальной версии, взорвалось конфискованное с кораблей контрабандное взрывчатое вещество — аммиачная селитра. Сейсмологи сравнили взрыв с землетрясением магнитудой 4,5. Взрывная волна накрыла половину города. В результате ЧП, по последним данным, погибли 108 человек, более 60 находятся в тяжелом состоянии. Пострадали более 4 000 жителей города.