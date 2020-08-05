Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва 

Вероника Полынина 47 минут назад
Телеграм-канал «Военный обозреватель» опубликовал ранее неизвестное видео вчерашнего взрыва в Бейруте.
Сообщается, что съемка был сделана местными жителями, которые погибли в результате ЧП.
Запись ведется с довольно близкого расстояния — предположительно, из прилегающих к порту жилых домов или офисов. Сначала из ангара в порту валит черный дым, затем гремит первый взрыв, через минуту ангар начинает искрить и раздается второй, разрушительный взрыв, уничтоживший близлежащие дома и разрушивший половину ливанской столицы.
Как сообщал «Рамблер», два взрыва. По официальной версии, взорвалось конфискованное с кораблей контрабандное взрывчатое вещество — аммиачная селитра. Сейсмологи сравнили взрыв с землетрясением магнитудой 4,5. Взрывная волна накрыла половину города. В результате ЧП, по последним данным, погибли 108 человек, более 60 находятся в тяжелом состоянии. Пострадали более 4 000 жителей города.
Комментарии 45
Происшествия , Видео , Бейрут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война трусов» закончилась победой нудистов
«Война трусов» закончилась победой нудистов
Появились подробности взрыва в порту Бейрута
Появились подробности взрыва в порту Бейрута
Раскрыта причина страшного взрыва в Бейруте
Раскрыта причина страшного взрыва в Бейруте
Огромная рыба утянула рыбака на дно озера
Огромная рыба утянула рыбака на дно озера
Видео
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
01:04
Кокаин и марихуана: что нашли в крови Ефремова
Происшествия
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
00:51
Олимпийская чемпионка проплыла со стаканом молока на голове и попала на видео
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
00:22
Опубликовано видео церковной службы во время взрыва в Ливане
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
00:29
Драка с участием украинской модели в Турции попала на видео
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
00:20
Невеста в Бейруте спаслась бегством после взрыва и попала на видео
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
00:13
Добровинский хрюкнул в ответ на возмущение Ефремова и попал на видео
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
00:38
Курильщик вместо Анапы попал в Барнаул
Происшествия
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
02:13
Появилось снятое погибшими жителями Бейрута видео взрыва
Происшествия
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
00:38
Опубликовано видео удара гиперзвуковым блоком С-HGB США
Армия Оружие
«Болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность»
00:23
«Болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение