В теле Картрайта не нашли наркотиков

Следствие по итогам проведенных анализов не нашло следов наркотических веществ в теле расчлененного рэпера Энди Картрайта ( Александр Юшко ). Об этом сообщает "Фонтанка".

Издание уточнило, что ни в теле музыканта, ни в волосах не были найдены следы употребления наркотиков в течение последних лет.

СМИ добавляет, что это ставит под сомнение версию о том, что Картрайт скончался в результате передозировки, как ранее заявляла его жена Мария Кохал.