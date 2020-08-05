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«Фонтанка»: следствие не нашло следов наркотиков в теле Картрайта 

Газета.Ru 2 часа назад
В теле Картрайта не нашли наркотиков
Фото: Газета.Ru
Следствие по итогам проведенных анализов не нашло следов наркотических веществ в теле расчлененного рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко). Об этом сообщает "Фонтанка".
Издание уточнило, что ни в теле музыканта, ни в волосах не были найдены следы употребления наркотиков в течение последних лет.
СМИ добавляет, что это ставит под сомнение версию о том, что Картрайт скончался в результате передозировки, как ранее заявляла его жена Мария Кохал.
Расчлененные останки, принадлежащие Александру Юшко, были обнаружены в его квартире в Санкт-Петербурге. Супруга заявила, что он скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы сохранить репутацию мужа. 3 августа петербургский суд отправил Кохал в СИЗО на два месяца.
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Происшествия , Александр Юшко , ФСИН , Фонтанка.Ру
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