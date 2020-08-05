Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом

Мосгорсуд оставил как минимум до ноября под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви , гулять ему запрещено, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Продлить Калви меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 ноября, сохранить ранее наложенные ограничения", — решил судья.

На продлении домашнего ареста настаивал следователь, который опасается, что в случае смягчения Калви и другие фигуранты смогут надавить на свидетелей.

Отклонил Мосгорсуд и ходатайство защиты разрешить Калви ежедневные прогулки. Адвокаты отмечали, что бизнесмен страдает от онкологического заболевания и это будет полезно для его здоровья.

В настоящее время расследование дела завершено, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами дела (согласно озвученной в суде информации, почти все участники прочитали 80 томов из 87). Когда они дочитают материалы, дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Следствие полагает, что Калви с партнерами по бизнесу убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч, утверждает СК РФ

Независимая экспертиза, проведенная по заказу защиты, пришла к другим результатам. По словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда. Никто из фигурантов этого дела вину не признает.