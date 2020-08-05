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Жертвами взрыва в Бейруте стали 108 человек 

Газета.Ru 45 минут назад
Названо число жертв взрыва в Бейруте
Фото: Газета.Ru
В результате взрыва в порту Бейрута во вторник, 4 августа, погибли по меньше мере 108 человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление ливанского минздрава.
Отмечается, что ранения получили свыше 4 тысяч человек.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.
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Происшествия , МВД , Бейрут
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