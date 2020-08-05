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Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер 

Вероника Полынина 41 минуту назад
После мощнейшего взрыва в Бейруте затонул стоявший в порту круизный лайнер Orient Queen, сообщает арабский телеканал OTV.
Лайнер был пришвартован в порту Бейрута, на его борту находились члены экипажа — двое из них погибли, семь человек получили ранения. В результате взрыва лайнер был сильно поврежден и пошел ко дну.
Во взрыве в Бейруте нашли российский след
Владелец лайнера, бизнесмен Марей Абу Марей рассказал, что попытки спасти судно не увенчались успехом. Он назвал Orient Queen «плавающей туристической достопримечательностью, которая на протяжении десятилетий прославляла имя Ливана на международной туристической арене».
Круизный лайнер Orient Queen был построен в 1989 году. Его длина составляет 120 метров, ширина — 16 метров. Водоизмещение — более 7,4 тысячи тонн. Недавно он вернулся из путешествия и был пришвартован в 400 метрах от склада с аммиачной селитрой, которая, по предварительной версии, взорвалась.
Как сообщал «Рамблер», в порту столицы Ливана во вторник прогремели два взрыва. По официальной версии, взорвалось конфискованное с кораблей контрабандное взрывчатое вещество — аммиачная селитра. Сейсмологи сравнили взрыв с землетрясением магнитудой 4,5. Взрывная волна накрыла половину города. В результате ЧП, по последним данным, погибли 108 человек, более 60 находятся в тяжелом состоянии. Пострадали более 4 000 жителей города.
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Происшествия , Видео , Бейрут
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