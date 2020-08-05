Взрыв в Бейруте: затонул круизный лайнер

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Бейрутский «Титаник»: круизный лайнер Orient Queen затонул после взрыва 

ТК «Звезда» 1 час назад
Круизный лайнер Orient Queen, принадлежащий ливанской компании Abou Merhi Group, затонул после мощного взрыва в порту столицы Ливана, сообщает телеканал OTV.
В результате случившегося погибли два человека, ранены семь членов экипажа, еще 11 пропали без вести.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что взрыв серьезно повредил судно, оно сильно накренилось. Через дырки в корпусе начала поступать вода и судно пошло ко дну.
Во взрыве в Бейруте нашли российский след
Круизный лайнер Orient Queen был построен в 1989 году. Его длина составляет 120 метров, ширина — 16 метров. Водоизмещение — более 7,4 тысячи тонн. Недавно он вернулся из путешествия и был пришвартован в 400 метрах от склада с аммиачной селитрой, которая, по предварительной версии, взорвалась.
Взрыв в ливанской столице произошел накануне в районе морского порта Бейрута, поблизости от базы ВМС Ливана. По последним данным, погибло более 100 человек, пострадало свыше четырех тысяч жителей. Сам город сильно пострадал и превратился в руины. В том числе пострадало здание посольства России в Ливане, где выбило стекла.
В ближайшее время Россия развернет гуманитарную операцию в Бейруте, чтобы помочь с поиском и спасением пострадавших людей, а также с ликвидацией последствий взрыва.
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Происшествия , Видео , Ливан
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